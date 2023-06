JJ Wetherholt celebrates in the dugout following his home run Saturday in Lexington. (Photo: Anjelica Trinone)

Wetherholt snags his second player of the year, awaits a potential third

MORGANTOWN, W.Va. – Make room in the trophy case. JJ. Wetherholt claimed his second player of the year award.

The National Collegiate Baseball Writers Association (NCBWA) announced its nine district player of the year awards Friday. Wetherholt takes home the title for District II, consisting of schools in Connecticut, West Virginia, New York, New Jersey, Delaware and Washington D.C.

Wetherholt is the fourth WVU player to win the award, joining Jedd Gyorko (2009, 2010), Braden Zarbinsky (2017) and Alek Manoah (2019).

The NCBWA also votes on the Dick Howser Trophy, of which the WVU second baseman was named a finalist earlier this week.

The nine winners are listed below.

District 1 (Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, Pennsylvania)

Jeremiah Jenkins, Maine, So., 1B, Upper Marlboro, Md.

.365 BA, 53GP, 53GS, 197AB, 53R, 72H, 12 2B, 1 3B, 21 HR, 76 RBI, 39 BB, 36K, 0-1 SB/SBA

District 2 (Connecticut, West Virginia, New York, New Jersey, Delaware, Washington D.C.)

JJ Wetherholt, West Virginia, So., 2B, Mars, Pa.

449 BA, 55GP, 54GS, 225AB, 67R, 101H, 24 2B, 2 3B, 16 HR, 60 RBI, 26 BB, 22K, 36-44 SB/SB

District 3 (Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida)

Jac Caglianone, Florida, Jr., 1B/SP, Tampa, Fla.

.337 BA, 63GP, 63GS, 249AB, 69R, 84H, 13 2B, 2 3B, 31 HR, 84 RBI, 15 BB, 48K, 4-5 SB/SBA

7-3, 3.78 ERA, 16 GP, 16 GS, 0 CG, 0/2 SHO, 69.0IP, 46H, 33R, 29ER, 49BB, 81K, .184 Opp. BA

District 4 (Georgia, Virginia, North Carolina, South Carolina, Maryland)

Rhett Lowder, Wake Forest, So., SP, Albermarle, N.C.

14-0, 1.77 ERA, 16 GP, 16 GS, 0 CG, 0/6 SHO, 101.2IP, 75H, 25R, 20ER, 20BB, 125K, .207 Opp. BA

District 5 (Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin)

Brock Vradenburg, Michigan State, Jr., 1B, Pasadena, Calif.

.400 BA, 55GP, 55GS, 215AB, 62R, 86H, 22 2B, 4 3B, 13 HR, 69 RBI, 36 BB, 34K, 1-1 SB/SBA

District 6 (Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, North Dakota, South Dakota)

Max Anderson, Nebraska, Jr., 2B, Omaha, Neb.

.414 BA, 57GP, 57GS, 244AB, 51R, 101H, 20 2B, 2 3B, 21 HR, 70 RBI, 20 BB, 29K, 0-0 SB/SBA

District 7 (Texas, Arkansas, Louisiana)

Dylan Crews, LSU, OF, Jr., Longwood, Fla.

.432 BA, 61GP, 61GS, 220AB, 87R, 95H, 14 2B, 1 3B, 17 HR, 63 RBI, 61 BB, 40K, 6-6 SB/SBA

Paul Skenes, LSU, SP, Jr., Lake Forest, Calif.

11-2, 1.90 ERA, 16 GP, 16 GS, 2 CG, 0/3 SHO, 99.1IP, 61H, 26R, 21ER, 17BB, 179K, .171 Opp. BA

District 8 (Wyoming, Utah, Idaho, New Mexico, Colorado, Nevada, Montana)

Austin Deming, BYU, Sr., 3B, Santa Clara, Utah

.418 BA, 41GP, 41GS, 165AB, 50R, 69H, 23 2B, 1 3B, 19 HR, 68 RBI, 20 BB, 29K, 1-2 SB/SBA

District 9 (California, Oregon, Washington, Hawaii, Arizona, Alaska)

Alberto Rios, Stanford, Jr., OF, Bellflower, Calif.

.392 BA, 58GP, 57GS, 222AB, 66R, 87H, 21 2B, 0 3B, 18 HR, 71 RBI, 36BB, 33K, 5-6 SB/SBA