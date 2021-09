STORM RECAP: Ida remnants in north-central West Virginia

CLARKSBURG, W.Va. – Remnants of what was Hurricane Ida dropped torrential tropical rains across north-central West Virginia.

There was devastating flooding across the Tygart River Valley from Preston County down to Barbour and Upshur counties.

Scott Whitaker, Marilla Park in Morgantown

Phyllis Strader, Bridge Run (Upshur County)

Samatha Stemple, Terra Alta

Rebecca Shrout, Tunnelton

Trish Auvil, Tunnelton

Patty Markley, Fellowsville

Dixie Wolfe, Fellowsville

James Arbogast, Manheim

Scott Jones, Tunnelton

Kyla Younker, Tunnelton

Rains washed out roadways, flooded homes and basements, as well as let creeks and streams overflow their banks.

The heaviest rain fell along and east of I-79 with rainfall estimates that contained communities that saw more than than two-to-four inches of precipitation since Monday.

Here are some rainfall totals within north-central West Virginia reported by the National Weather Service in Charleston, W.Va., from the remnants of what once was Hurricane Ida.

...BARBOUR COUNTY... 3 SE PHILIPPI 4.62 IN 0325 PM 09/01 39.11N/79.99W NESTORVILLE 4.05 IN 0325 PM 09/01 BELINGTON 3.11 IN 0100 PM 09/01 39.03N/79.94W BELINGTON 2.79 IN 0230 PM 09/01 39.03N/79.94W PHILIPPI 0.95 IN 0300 PM 09/01 39.15N/80.04W ...BRAXTON COUNTY... GASSAWAY 3.15 IN 0800 AM 09/01 38.66N/80.77W 5.8 NW BIRCH RIVER 3.01 IN 0315 PM 09/01 38.57N/80.80W 8.2 SW GASSAWAY 2.84 IN 0300 PM 09/01 38.59N/80.88W 8.7 W GASSAWAY 2.40 IN 0200 PM 09/01 38.64N/80.93W SUTTON 2.33 IN 0245 PM 09/01 38.66N/80.71W 1.6 E BURNSVILLE 2.01 IN 0230 PM 09/01 38.84N/80.63W SUTTON LAKE 1.10 IN 0630 AM 09/01 38.66N/80.70W ...DODDRIDGE COUNTY... WEST UNION 8.2 NE 1.74 IN 0634 AM 09/01 39.39N/80.68W AUBURN 8.3 ENE 1.51 IN 0800 AM 09/01 39.13N/80.71W 5.8 S SALEM 1.36 IN 0300 PM 09/01 39.20N/80.58W CENTER POINT 2.2 NNW 1.09 IN 0700 AM 09/01 39.42N/80.66W WEST UNION 5.6 ESE 1.08 IN 0715 AM 09/01 39.27N/80.68W WEST UNION 2.9 SE 0.98 IN 0730 AM 09/01 39.27N/80.73W ...GILMER COUNTY... 6.2 SW CEDAR CREEK STATE PARK 2.48 IN 0200 PM 09/01 38.81N/80.93W 2.2 S GLENVILLE 2.24 IN 0100 PM 09/01 38.91N/80.83W ROSEDALE 3 NNW 1.52 IN 0555 AM 09/01 38.78N/80.96W AUBURN 4.0 E 1.26 IN 0754 AM 09/01 39.09N/80.78W GLENVILLE 5.9 W 1.15 IN 0700 AM 09/01 38.95N/80.94W GLENVILLE 0.92 IN 0435 AM 09/01 38.93N/80.83W ...HARRISON COUNTY... 1.6 E BRIDGEPORT 2.80 IN 0200 PM 09/01 39.29N/80.23W ENTERPRISE 2.20 IN 0315 PM 09/01 39.42N/80.28W CLARKSBURG AIRPORT 1.99 IN 0253 PM 09/01 39.30N/80.22W CLARKSBURG 1.65 IN 0600 AM 09/01 39.27N/80.35W 1.1 E SALEM 1.56 IN 0315 PM 09/01 39.29N/80.55W LOST CREEK 1.3 NW 1.22 IN 0700 AM 09/01 39.17N/80.37W BRIDGEPORT 1.1 NW 0.87 IN 0700 AM 09/01 39.30N/80.27W ...LEWIS COUNTY... 6.0 NW ROCK CAVE 5.63 IN 0100 PM 09/01 38.91N/80.41W 4.4 SW STONEWALL JACKSON 3.35 IN 0100 PM 09/01 38.97N/80.53W 6.3 W ROCK CAVE 2.36 IN 0215 PM 09/01 38.87N/80.45W STONEWALL JACKSON 2.10 IN 0720 AM 09/01 39.00N/80.47W 5.1 W WESTON 2.08 IN 1200 PM 09/01 39.03N/80.56W ...MARION COUNTY... FAIRMONT 3.40 IN 400 PM 9/01 5 N GRAFTON 3.32 IN 300 PM 9/01 IFLOWS FAIRMONT 2.34 IN 800 PM 9/01 CWOP MANNINGTON 2.29 IN 800 PM 9/01 2 W MANNINGTON 1.88 IN 745 PM 9/01 HADS ...MONONGALIA COUNTY... MORGANTOWN AIRPORT 2.66 IN 400 PM 9/01 ASOS 1 NNW MORGANTOWN 2.15 IN 155 PM 9/01 AWS 4 NE FAIRVIEW 1.36 IN 300 PM 9/01 IFLOWS MORGANTOWN 1.35 IN 816 AM 9/01 CWOP 6 WSW MORGANTOWN 1.26 IN 636 AM 9/01 COCORAHS 3 S WADESTOWN 1.24 IN 100 PM 9/01 IFLOWS MORGANTOWN DAM 1.22 IN 700 AM 9/01 CO-OP OBSERVER 6 SW MORGANTOWN 1.07 IN 700 AM 9/01 COCORAHS 4 NE RIVESVILLE 0.80 IN 700 PM 9/01 IFLOWS ...PLEASANTS COUNTY... ST. MARYS 9.1 ESE 0.93 IN 0700 AM 09/01 39.36N/81.04W ...POCAHONTAS COUNTY... 6.3 SE HILLSBORO 2.72 IN 0300 PM 09/01 38.08N/80.12W DURBIN 2.50 IN 0615 PM 09/01 MARLINTON 2.41 IN 0301 PM 09/01 38.22N/80.04W BUCKEYE 2.05 IN 0700 AM 09/01 38.19N/80.13W FROST 3 NE 1.59 IN 0625 AM 09/01 38.29N/79.82W BARTOW 1 S 1.46 IN 0730 AM 09/01 38.53N/79.77W SNOWSHOE 0.95 IN 0600 AM 09/01 38.40N/79.99W ...PRESTON COUNTY... 3 N TUNNELTON 5.80 IN 700 PM 9/01 IFLOWS KINGWOOD 5.16 IN 717 PM 9/01 RAWS HOWESVILLE 4.68 IN 400 PM 9/01 BRUCETON MILLS 4.10 IN 500 PM 9/01 7 SE BRANDONVILLE 3.60 IN 700 PM 9/01 IFLOWS CHEAT RIVER 3.50 IN 645 PM 9/01 HADS 5 NE BRANDONVILLE 2.80 IN 700 PM 9/01 IFLOWS WVU RESEARCH FOREST 2.46 IN 712 PM 9/01 RAWS 4 N BRUCETON MILLS 2.36 IN 400 PM 9/01 IFLOWS 1 WNW KINGWOOD 1.84 IN 805 PM 9/01 AWS 3 S BRUCETON MILLS 1.65 IN 638 AM 9/01 COCORAHS 5 S NEWBURG 1.52 IN 1200 PM 9/01 IFLOWS 3 E TUNNELTON 1.29 IN 817 AM 9/01 HADS 5 NNE TERRA ALTA 1.20 IN 800 AM 9/01 COCORAHS 1 ENE BRUCETON MILLS 1.17 IN 800 AM 9/01 COCORAHS 7 N THOMAS 1.00 IN 700 AM 9/01 COCORAHS ...RANDOLPH COUNTY... 3.0 W WOMELSDORF (COALTON) 4.16 IN 0300 PM 09/01 38.88N/80.02W 1.7 W ELKINS 2.83 IN 0230 PM 09/01 38.93N/79.88W ELKINS AIRPORT 2.44 IN 0324 PM 09/01 38.88N/79.85W 4.5 E ELKINS 2.11 IN 0230 PM 09/01 38.91N/79.77W 6.1 SE HUTTONSVILLE 1.64 IN 0230 PM 09/01 38.64N/79.91W 8.8 E HOLLY RIVER STATE 1.61 IN 0245 PM 09/01 38.63N/80.18W 5.8 NW CASS SCENIC RAILROAD 1.52 IN 0300 PM 09/01 38.52N/80.00W 1.8 S BEVERLY 1.21 IN 0300 PM 09/01 38.82N/79.87W ...RITCHIE COUNTY... CAIRO 1.32 IN 0200 PM 09/01 39.21N/81.16W 8.5 S CAIRO 0.88 IN 0100 PM 09/01 39.09N/81.13W PENNSBORO 1.2 ESE 0.67 IN 0700 AM 09/01 39.27N/80.96W HARRISVILLE 0.65 IN 0800 AM 09/01 39.22N/81.05W HARRISVILLE 0.5 W 0.58 IN 0700 AM 09/01 39.21N/81.06W ...TAYLOR COUNTY... 4.3 W NEWBURG 2.96 IN 0200 PM 09/01 39.40N/79.93W 1.3 E GRAFTON 2.32 IN 0230 PM 09/01 39.34N/79.99W GRAFTON 2.12 IN 0316 PM 09/01 39.45N/79.94W 1.0 N TYGART LAKE STATE PARK 1.63 IN 0315 PM 09/01 39.31N/80.03W TYGART LAKE 1.54 IN 0700 AM 09/01 39.31N/80.03W ...TUCKER COUNTY... 7 S ROWLESBURG 5.11 IN 300 PM 9/01 IFLOWS 3 NE HENDRICKS 4.11 IN 700 PM 9/01 IFLOWS CANAAN VALLEY SP ELK 3.18 IN 700 PM 9/01 HADS 9 N PARSONS 2.62 IN 745 PM 9/01 HADS CANAAN HEIGHTS 2.60 IN 700 PM 9/01 RAWS SAINT GEORGE 2.15 IN 400 PM 9/01 PUBLIC 3 S CANAAN HGTS 1.34 IN 900 AM 9/01 CO-OP OBSERVER DAVIS 1.14 IN 730 PM 9/01 HADS 6 SSE DAVIS 0.95 IN 700 AM 9/01 COCORAHS ...TYLER COUNTY... 5.8 SW JACKSONBURG 1.40 IN 0200 PM 09/01 39.45N/80.68W MIDDLEBOURNE 3 ESE 0.98 IN 0630 AM 09/01 39.47N/80.86W MIDDLEBOURNE 3.2 ESE 0.98 IN 0630 AM 09/01 39.47N/80.86W 2.5 E MIDDLEBOURNE 0.76 IN 0200 PM 09/01 39.51N/80.87W ...UPSHUR COUNTY... ADRIAN 4.18 IN 0315 PM 09/01 38.91N/80.27W BUCKHANNON 3.50 IN 0500 PM 09/01 38.98N/80.22W ROCK CAVE 2 NE 2.22 IN 0820 AM 09/01 38.86N/80.31W BUCKHANNON 5.2 E 1.72 IN 0700 AM 09/01 38.98N/80.13W ...WEBSTER COUNTY... 7.3 W HOLLY RIVER STATE 2.76 IN 0245 PM 09/01 38.64N/80.47W 9.3 NW WEBSTER SPRINGS 2.20 IN 0245 PM 09/01 38.60N/80.49W HACKER VALLEY 1.19 IN 0610 AM 09/01 38.62N/80.38W 5.6 W HOLLY RIVER STATE 1.14 IN 0300 PM 09/01 38.69N/80.43W ...WETZEL COUNTY... 3 S SMITHFIELD 2.00 IN 1200 PM 9/01 IFLOWS 5 E NEW MARTINSVILLE 1.68 IN 100 PM 9/01 IFLOWS 2 N GLOVER GAP 1.45 IN 725 AM 9/01 CO-OP OBSERVER 7 E NEW MARTINSVILLE 1.06 IN 800 AM 9/01 COCORAHS 1 SE HUNDRED 0.89 IN 715 PM 9/01 HADS NEW MARTINSVILLE 0.88 IN 816 AM 9/01 CWOP ...WOOD COUNTY... 9.2 S MINERALWELLS 1.84 IN 0100 PM 09/01 39.05N/81.55W 0.7 E WILLIAMSTOWN 1.72 IN 1000 AM 09/01 39.40N/81.44W PARKERSBURG AIRPORT 1.38 IN 0253 PM 09/01 39.35N/81.42W 8.7 N ELIZABETH 1.20 IN 0100 PM 09/01 39.19N/81.38W PARKERSBURG 1.08 IN 0315 PM 09/01 39.24N/81.53W 4.6 S WASHINGTON 1.04 IN 1100 AM 09/01 39.17N/81.67W WILLIAMSTOWN 0.4 WNW 1.00 IN 0700 AM 09/01 39.40N/81.46W WALKER 2.1 SW 0.91 IN 0700 AM 09/01 39.16N/81.41W VIENNA 1.3 NE 0.82 IN 0700 AM 09/01 39.34N/81.52W PARKERSBURG 0.77 IN 0700 AM 09/01 39.28N/81.56W DAVISVILLE 3.8 NE 0.74 IN 0700 AM 09/01 39.23N/81.44W OHIO RIVER 0.55 IN 0300 PM 09/01 39.12N/81.74W

The onset of rain caused the flow in the Blackwater River near Davis to become rapid.

It turned out to be a lovely view in Blackwater Falls State Park.

However, it wasn’t lovely across all of north-central West Virginia. Barbour County saw flooded roadways and fields in Independence.

Flooding was also spotted by the Mount Liberty Bridge in Barbour County.

Preston County also bore the brunt of the flooding with flooding in Tunnelton.

Manheim, near Rowlesburg, also saw some flooding activity.

Durbin, in Pocahontas County, also saw flooded roadways and fields.

In addition – Ten Mile, near Tallmansville and Buckhannon in Upshur County, saw flooded roadways as residents had to detour throughout the community.

By the end of the day when the rains came to a close, a landslide occurred in Morgantown by the Waterfront Marriott along Don Knotts Boulevard.