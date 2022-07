(Stacker) — There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in West Virginia using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#55. Monongalia County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (5,078 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 316

— Vietnam War: 1,993

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,014

— Gulf War (09/2002 or later): 1,093

#54. McDowell County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (824 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 76

— Vietnam War: 414

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 64

— Gulf War (09/2002 or later): 39

#53. Mingo County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,076 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 48

— Vietnam War: 532

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 209

— Gulf War (09/2002 or later): 99

#52. Logan County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,588 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 68

— Vietnam War: 782

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 277

— Gulf War (09/2002 or later): 92

#51. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,030 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 103

— Vietnam War: 502

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 172

— Gulf War (09/2002 or later): 86

#50. Wetzel County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (828 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 90

— Vietnam War: 390

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 107

— Gulf War (09/2002 or later): 31

#49. Cabell County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (5,495 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 170

— Korean War: 361

— Vietnam War: 2,225

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 925

— Gulf War (09/2002 or later): 959

#48. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (2,378 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 140

— Korean War: 161

— Vietnam War: 838

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 346

— Gulf War (09/2002 or later): 366

#47. Boone County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,308 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 147

— Vietnam War: 630

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 216

— Gulf War (09/2002 or later): 110

#46. Wyoming County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,283 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 101

— Vietnam War: 616

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 232

— Gulf War (09/2002 or later): 111

#45. Kanawha County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (11,240 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 314

— Korean War: 980

— Vietnam War: 4,167

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,986

— Gulf War (09/2002 or later): 2,060

#44. Preston County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,163 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 43

— Korean War: 110

— Vietnam War: 912

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 483

— Gulf War (09/2002 or later): 409

#43. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,821 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 149

— Korean War: 156

— Vietnam War: 611

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 253

— Gulf War (09/2002 or later): 205

#42. Gilmer County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (549 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 30

— Vietnam War: 175

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 97

— Gulf War (09/2002 or later): 144

#41. Marshall County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,029 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 314

— Vietnam War: 844

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 321

— Gulf War (09/2002 or later): 287

#40. Calhoun County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (477 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 33

— Korean War: 35

— Vietnam War: 130

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 29

— Gulf War (09/2002 or later): 93

#39. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (554 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 60

— Vietnam War: 288

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 55

— Gulf War (09/2002 or later): 82

#38. Greenbrier County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,356 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 197

— Vietnam War: 1,060

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 378

— Gulf War (09/2002 or later): 261

#37. Putnam County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,670 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 299

— Vietnam War: 1,452

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 692

— Gulf War (09/2002 or later): 754

#36. Webster County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (560 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 45

— Vietnam War: 222

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 51

— Gulf War (09/2002 or later): 69

#35. Brooke County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,555 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 175

— Vietnam War: 589

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 153

— Gulf War (09/2002 or later): 244

#34. Ohio County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,897 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 115

— Korean War: 346

— Vietnam War: 890

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 606

— Gulf War (09/2002 or later): 438

#33. Nicholas County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,696 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 50

— Korean War: 44

— Vietnam War: 855

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 230

— Gulf War (09/2002 or later): 175

#32. Mason County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,839 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 198

— Vietnam War: 849

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 350

— Gulf War (09/2002 or later): 239

#31. Upshur County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,706 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 95

— Vietnam War: 730

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 323

— Gulf War (09/2002 or later): 283

#30. Mercer County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (4,144 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 159

— Korean War: 421

— Vietnam War: 2,045

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 765

— Gulf War (09/2002 or later): 399

#29. Pendleton County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (509 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 54

— Vietnam War: 230

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 96

— Gulf War (09/2002 or later): 38

#28. Harrison County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (4,711 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 131

— Korean War: 449

— Vietnam War: 1,972

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 650

— Gulf War (09/2002 or later): 821

#27. Raleigh County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (5,269 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 111

— Korean War: 431

— Vietnam War: 1,977

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,146

— Gulf War (09/2002 or later): 1,006

#26. Barbour County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,198 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 68

— Vietnam War: 367

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 255

— Gulf War (09/2002 or later): 154

#25. Randolph County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,112 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 84

— Korean War: 95

— Vietnam War: 825

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 417

— Gulf War (09/2002 or later): 356

#24. Pleasants County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (548 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 50

— Vietnam War: 124

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 107

— Gulf War (09/2002 or later): 80

#23. Tucker County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (542 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 77

— Vietnam War: 231

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 110

— Gulf War (09/2002 or later): 51

#22. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (4,178 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 148

— Korean War: 317

— Vietnam War: 1,560

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 751

— Gulf War (09/2002 or later): 748

#21. Doddridge County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (669 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 76

— Vietnam War: 273

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 50

— Gulf War (09/2002 or later): 107

#20. Fayette County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (3,226 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 76

— Korean War: 264

— Vietnam War: 1,412

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 687

— Gulf War (09/2002 or later): 488

#19. Wood County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (6,320 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 218

— Korean War: 359

— Vietnam War: 2,335

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,040

— Gulf War (09/2002 or later): 892

#18. Braxton County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,080 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 56

— Vietnam War: 326

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 441

— Gulf War (09/2002 or later): 105

#17. Tyler County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (692 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 60

— Vietnam War: 246

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 110

— Gulf War (09/2002 or later): 88

#16. Summers County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (1,061 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 47

— Vietnam War: 355

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 296

— Gulf War (09/2002 or later): 215

#15. Lewis County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (1,265 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 159

— Vietnam War: 440

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 287

— Gulf War (09/2002 or later): 131

#14. Roane County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (1,096 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 39

— Vietnam War: 468

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 129

— Gulf War (09/2002 or later): 179

#13. Ritchie County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (803 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 60

— Vietnam War: 347

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 177

— Gulf War (09/2002 or later): 132

#12. Monroe County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (1,150 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 104

— Korean War: 112

— Vietnam War: 530

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 70

— Gulf War (09/2002 or later): 121

#11. Berkeley County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (9,692 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 101

— Korean War: 610

— Vietnam War: 3,140

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,720

— Gulf War (09/2002 or later): 2,152

#10. Hancock County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,560 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 169

— Korean War: 145

— Vietnam War: 930

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 424

— Gulf War (09/2002 or later): 265

#9. Grant County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (1,025 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 51

— Vietnam War: 386

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 112

— Gulf War (09/2002 or later): 50

#8. Mineral County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,357 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 137

— Korean War: 218

— Vietnam War: 946

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 281

— Gulf War (09/2002 or later): 439

#7. Hampshire County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,069 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 206

— Vietnam War: 1,104

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 396

— Gulf War (09/2002 or later): 246

#6. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (4,845 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 38

— Korean War: 120

— Vietnam War: 1,411

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,645

— Gulf War (09/2002 or later): 1,264

#5. Morgan County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (1,628 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 38

— Korean War: 122

— Vietnam War: 735

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 291

— Gulf War (09/2002 or later): 242

#4. Wirt County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (515 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 15

— Vietnam War: 209

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 101

— Gulf War (09/2002 or later): 83

#3. Pocahontas County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (785 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 45

— Vietnam War: 354

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 148

— Gulf War (09/2002 or later): 68

#2. Hardy County

– Percent of residents that are veterans: 11.9% (1,306 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 60

— Vietnam War: 713

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 106

— Gulf War (09/2002 or later): 227

#1. Taylor County

– Percent of residents that are veterans: 12.8% (1,729 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 32

— Korean War: 173

— Vietnam War: 638

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 376

— Gulf War (09/2002 or later): 165