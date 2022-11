BRIDGEPORT, W.Va – The Big X Conference announced its postseason awards over the weekend.

Fairmont Senior two-way standout Dylan Ours was named conference player of the year while leading the Polar Bears to the Class AA quarterfinals.

Bridgeport’s Phil Reed took home the honor of offensive player of the year while Philip Barbour’s Dashawn Webster was named defensive player of the year.

After leading East Fairmont back to the playoffs for the first time since 2007, Shane Eakle was honored as coach of the year.

All-Conference Teams

“A” Division Offense:

OL – Trevor Bigelow, So., Fairmont Senior

OL – Wyatt Minor, Sr., Robert C. Byrd

OL – Kamar Summers, Sr., Bridgeport

OL – Beau Ford, Jr., Bridgeport

OL – Ryan Kelley, Jr., Buckhannon-Upshur

OL – Brandon Metheny, Jr., North Marion

OL – Connor Hayes, Sr., North Marion

OL – Tyler Carson, Jr., Lewis County

OL – Kaleb Arbogast, So., Fairmont Senior

TE – Aidan Sparks, Jr., Bridgeport

RB – Brayden Carder, Jr., Lewis County

RB – Zach Rohrig, Jr., Bridgeport

RB – Germaine Lewis, Sr., Fairmont Senior

RB – Savion Farmer, Sr., Buckhannon-Upshur

RB – Latrell Jones, So., Robert C. Byrd

WR – Trey Longwell, Sr., Fairmont Senior

WR – Cannon Dinger, So., Fairmont Senior

WR – Bryce Byrd, Sr., Robert C. Byrd

WR – Nathan Lhotsky, Sr, Robert C. Byrd

WR – Landon Frey, Jr., North Marion

QB – Nick George, Sr., Robert C. Byrd

UT – Casey Minor, Jr., North Marion

UT – Brody Whitehair, So., Fairmont Senior

K – Isiah Sigley, Sr., Elkins

K – Taylor Thomas, Sr., Bridgeport

“A” Division Defense:

DL – Bralyn Michael, Sr., Fairmont Senior

DL – Landon Boone, Sr., North Marion

DL – Ethan Harper, Sr., Preston

DL – Mario Galindo, Sr., Bridgeport

DL – Wes Brown, So., Bridgeport

DL – Maddox Gillespie, So., Lewis County

DL – Kaden Jordan, Sr., Buckhannon-Upshur

DL – Logan Frum, So., Robert C. Byrd

DL – Kolbie Hamilton, Sr., Fairmont Senior

LB – Riley Rider, So., Elkins

LB – Tyler Curry, Sr., North Marion

LB – Mike Kruzel, Sr., Fairmont Senior

LB – Ethan Likens, Sr., Preston

LB – Ty Drake, Sr., Robert C. Byrd

LB – Ryan Hall, Sr., Bridgeport

LB – Blake Runyon, Jr., Buckhannon-Upshur

DB – Gavin Michael, Jr., Fairmont Senior

DB – Ty Martin, Sr., Bridgeport

DB – Charlie Brazier, Sr., Bridgeport

DB – Braylon Hilliard, Sr., Robert C. Byrd

DB – Cody Clevenger, Sr., North Marion

DB – Parker Kincell, Sr., North Marion

UT – Cam Hess, Sr., Bridgeport

UT – Trenton Bush, Jr., Lewis County

P – Nate Flower, Sr., Fairmont Senior

“B” Division Offense:

OL – Tyler Parrish, Sr., East Fairmont

OL – Nick Todd, Sr., Liberty

OL – Tyler Stevens, Sr., Lincoln

OL – Quinton Payton, Sr., Philip Barbour

OL – Kemper Longwell, Sr., Philip Barbour

RB – Antwan Hilliard, Sr., Lincoln

RB – Jayce Clevenger, Sr., Liberty

RB – Dom Fantasia, So., East Fairmont

WR – Tristan Floyd, Sr., Grafton

WR – Jenson Dodd, Sr., Liberty

WR – Braydon Edgell, Jr., Lincoln

QB – Ian Crookshanks, Jr., East Fairmont

UT – Nick Kellar, Sr., Lincoln

“B” Division Defense: