Indians blank Bees to keep undefeated record

BRIDGEPORT, W.Va. – GIRLS GAME NOW..SAME MATCH UP…BEES AT INDIANS…FIRST HALF ACTION…INDIANS GET AN OPPORTUNITY TO SCORE HERE… ELIZABETH DENIKER TAKES A SHOT BUT IT’S PUT OFF BY KAYLA BLACK…MINUTES LATER…GRACIE COURTNEY TAKES THE CORNER…PERFECT PLACEMENT FOR CHARLIE GRAFTON TO GET A TOUCH ON IT!!! INDIANS GOAL PUTS THEM UP 1-NOTHING…THEN BRAELYNNE SANDRETH…PUTS A BALL INTO PLAY AND HERE COMES GABBY REEP… WITH THE ROCKET!!!! THERE WAS NO STOPPING THAT ONE..INDIANS UP 2-NOTHING… BRIGEPORT WILL HOLD THE LEAD FOR THE WIN 4-0, THE FINAL. INDIANS STILL UNDEFEATED THIS SEASON.