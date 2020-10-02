Indians blank Bees to keep undefeated record

Sports

by:

Posted: / Updated:

BRIDGEPORT, W.Va. – GIRLS GAME NOW..SAME MATCH UP…BEES AT INDIANS…FIRST HALF ACTION…INDIANS GET AN OPPORTUNITY TO SCORE HERE… ELIZABETH DENIKER TAKES A SHOT BUT IT’S PUT OFF BY KAYLA BLACK…MINUTES LATER…GRACIE COURTNEY TAKES THE CORNER…PERFECT PLACEMENT FOR CHARLIE GRAFTON TO GET A TOUCH ON IT!!! INDIANS GOAL PUTS THEM UP 1-NOTHING…THEN BRAELYNNE SANDRETH…PUTS A BALL INTO PLAY AND HERE COMES GABBY REEP… WITH THE ROCKET!!!! THERE WAS NO STOPPING THAT ONE..INDIANS UP 2-NOTHING… BRIGEPORT WILL HOLD THE LEAD FOR THE WIN 4-0, THE FINAL. INDIANS STILL UNDEFEATED THIS SEASON.

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Oklahoma High School Scores

12SportsZone Twitter

Link to 12 things you need to know page

WBOY 12 News Facebook Page

WBOY 12News

Trending Stories