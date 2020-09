Rainy Tuesday showers the Mountain State

CLARKSBURG, W.Va. – Rainy conditions have visited north-central West Virginia for the first time in over two weeks.

A trace of rain fell in Clarksburg yesterday, September 28th, but that technically does not count.

Rainfall is measured as 0.01 inches of rainfall or greater during a calendar day. The last time measurable rainfall was recorded in Clarksburg was September 13th with 0.07 inches of rainfall.

Today has been a much wetter story across the Mountain State.

The majority of the region saw up to a half-inch of rain or more, according to radar estimates.

On the ground, rain gauges have verified the damp and moist weather on this Tuesday.

According to the National Weather Service offices in Charleston and Pittsburgh, the following locations have received measurable rainfall in north-central West Virginia and Garrett County, Md.

…WEST VIRGINIA…

…BARBOUR COUNTY…

BELINGTON 0.68 IN 0425 PM 09/29 38.97N/80.03W

PHILIPPI 0.56 IN 0100 PM 09/29 39.15N/80.04W

3 SE PHILIPPI 0.49 IN 0430 PM 09/29 39.11N/79.99W

BELINGTON 0.37 IN 0245 PM 09/29 39.03N/79.94W

…BRAXTON COUNTY…

5.8 NW BIRCH RIVER 0.80 IN 0400 PM 09/29 38.57N/80.80W

SUTTON 0.73 IN 0300 PM 09/29 38.66N/80.71W

FLATWOODS 0.68 IN 0317 PM 09/29 38.64N/80.62W

GASSAWAY 0.65 IN 0422 PM 09/29 38.66N/80.75W

7.0 E FLATWOODS 0.57 IN 0200 PM 09/29 38.74N/80.53W

1.6 E BURNSVILLE 0.37 IN 0145 PM 09/29 38.84N/80.63W

8.7 W GASSAWAY 0.36 IN 1200 PM 09/29 38.64N/80.93W

0.8 E SUTTON 0.18 IN 0700 AM 09/29 38.66N/80.70W

8.2 SW GASSAWAY 0.15 IN 0300 PM 09/29 38.59N/80.88W

…DODDRIDGE COUNTY…

5.8 S SALEM 0.40 IN 0200 PM 09/29 39.20N/80.58W

AUBURN 8.3 ENE 0.37 IN 0800 AM 09/29 39.13N/80.71W

WEST UNION 5.9 NE 0.33 IN 0700 AM 09/29 39.35N/80.69W

WEST UNION 2.9 SE 0.31 IN 0730 AM 09/29 39.27N/80.73W

4.6 W SALEM 0.28 IN 0800 AM 09/29 39.31N/80.64W

CENTER POINT 2.2 NNW 0.27 IN 0700 AM 09/29 39.42N/80.66W

WEST UNION 8.2 NE 0.24 IN 0637 AM 09/29 39.39N/80.68W

4.0 S WEST UNION 0.16 IN 1000 AM 09/29 39.24N/80.76W

…GILMER COUNTY…

GLENVILLE 0.55 IN 0300 PM 09/29 38.93N/80.83W

GLENVILLE 0.35 IN 0425 PM 09/29 38.93N/80.81W

2.2 S GLENVILLE 0.32 IN 1200 PM 09/29 38.91N/80.83W

AUBURN 4.0 E 0.27 IN 0800 AM 09/29 39.09N/80.78W

9.0 SW CEDAR CREEK STATE PAR 0.26 IN 0605 AM 09/29 38.78N/80.96W

6.2 SW CEDAR CREEK STATE PAR 0.24 IN 1200 PM 09/29 38.81N/80.93W

GLENVILLE 5.9 W 0.23 IN 0700 AM 09/29 38.95N/80.94W

…HARRISON COUNTY…

1.1 E SALEM 0.61 IN 0230 PM 09/29 39.29N/80.55W

CLARKSBURG AIRPORT 0.34 IN 0353 PM 09/29 39.30N/80.22W

1.4 SW CLARKSBURG 0.33 IN 0400 PM 09/29 39.27N/80.35W

ENTERPRISE 0.24 IN 1230 PM 09/29 39.42N/80.28W

1.6 E BRIDGEPORT 0.20 IN 0400 PM 09/29 39.29N/80.23W

LOST CREEK 1.3 NW 0.08 IN 0700 AM 09/29 39.17N/80.37W

…LEWIS COUNTY…

STONEWALL JACKSON 0.35 IN 0330 PM 09/29 39.00N/80.47W

6.3 W ROCK CAVE 0.33 IN 0200 PM 09/29 38.87N/80.45W

CRAWFORD 2.9 SE 0.26 IN 0845 AM 09/29 38.84N/80.40W

6.0 NW ROCK CAVE 0.20 IN 1200 PM 09/29 38.91N/80.41W

5.1 W WESTON 0.12 IN 1200 PM 09/29 39.03N/80.56W

4.4 SW STONEWALL JACKSON 0.04 IN 0800 AM 09/29 38.97N/80.53W

…MARION COUNTY…

2 W MANNINGTON 0.56 IN 0315 PM 09/29 39.52N/80.37W

FAIRMONT 0.32 IN 0400 PM 09/29 39.46N/80.12W

4.0 W MANNINGTON 0.32 IN 0200 PM 09/29 39.54N/80.41W

FAIRMONT 0.30 IN 0401 PM 09/29 39.48N/80.13W

1.8 SW FAIRVIEW 0.24 IN 1200 PM 09/29 39.58N/80.27W

4.9 N GRAFTON 0.20 IN 1200 PM 09/29 39.41N/80.04W

…MONONGALIA COUNTY…

MORGANTOWN AIRPORT 0.45 IN 0353 PM 09/29 39.65N/79.92W

MORGANTOWN 0.38 IN 0401 PM 09/29 39.57N/80.02W

4.1 NE FAIRVIEW 0.36 IN 1200 PM 09/29 39.64N/80.20W

3 S WADESTOWN 0.32 IN 1200 PM 09/29 39.64N/80.33W

4.4 NE RIVESVILLE 0.27 IN 0245 PM 09/29 39.56N/80.05W

2.4 SW CASSVILLE 0.20 IN 1200 PM 09/29 39.63N/80.08W

1 NNW MORGANTOWN 0.19 IN 0405 PM 09/29 39.65N/79.96W

LAKE LYNN 0.18 IN 0600 AM 09/29 39.72N/79.86W

1.1 SE WESTOVER 0.16 IN 0300 PM 09/29 39.62N/79.97W

MORGANTOWN 6.4 WSW 0.14 IN 0700 AM 09/29 39.61N/80.06W

MORGANTOWN DAM 0.12 IN 0700 AM 09/29 39.62N/79.97W

MORGANTOWN 5.9 SW 0.12 IN 0700 AM 09/29 39.57N/80.01W

…PLEASANTS COUNTY…

5.6 S FRIENDLY 0.08 IN 1200 PM 09/29 39.43N/81.06W

…POCAHONTAS COUNTY…

WV-MOF-NZ QD 1.02 IN 0344 PM 09/29 38.59N/79.65W

MARLINTON 0.86 IN 0301 PM 09/29 38.22N/80.04W

9.2 W SNOWSHOE 0.48 IN 0330 PM 09/29 38.42N/80.16W

6.3 SE HILLSBORO 0.16 IN 0400 PM 09/29 38.08N/80.12W

CASS 3.7 SW 0.06 IN 0700 AM 09/29 38.36N/79.96W

3.3 E DURBIN 0.05 IN 0730 AM 09/29 38.53N/79.77W

3NE FROST 0.05 IN 0625 AM 09/29 38.29N/79.82W

0.7 S SNOWSHOE 0.04 IN 0600 AM 09/29 38.40N/79.99W

…PRESTON COUNTY…

WVU RESEARCH FOREST 0.77 IN 0312 PM 09/29 39.68N/79.77W

KINGWOOD 0.51 IN 0317 PM 09/29 39.41N/79.70W

3.2 N TUNNELTON 0.44 IN 0400 PM 09/29 39.44N/79.75W

CHEAT RIVER 0.34 IN 1245 PM 09/29 39.49N/79.64W

3.9 N BRUCETON MILLS 0.32 IN 0400 PM 09/29 39.71N/79.66W

2.6 E TUNNELTON 0.30 IN 0217 PM 09/29 39.41N/79.70W

AFTON 0.28 IN 0400 PM 09/29 39.54N/79.53W

6.6 SE BRANDONVILLE 0.28 IN 0400 PM 09/29 39.62N/79.52W

5.2 NE BRANDONVILLE 0.20 IN 0200 PM 09/29 39.71N/79.54W

7.1 SE ROWLESBURG 0.16 IN 0400 PM 09/29 39.29N/79.57W

THOMAS 7.4 N 0.14 IN 0700 AM 09/29 39.25N/79.51W

TERRA ALTA 4.9 NNE 0.13 IN 0700 AM 09/29 39.51N/79.51W

1 WNW KINGWOOD 0.08 IN 0405 PM 09/29 39.48N/79.71W

KINGWOOD 0.6 E 0.03 IN 0700 AM 09/29 39.47N/79.67W

…RANDOLPH COUNTY…

7.8 SW HARMAN 0.58 IN 0100 PM 09/29 38.82N/79.59W

ELKINS AIRPORT 0.36 IN 0351 PM 09/29 38.88N/79.85W

6.1 SE HUTTONSVILLE 0.28 IN 0200 PM 09/29 38.64N/79.91W

3.0 W WOMELSDORF (COALTON) 0.28 IN 0400 PM 09/29 38.88N/80.02W

1.8 S BEVERLY 0.25 IN 0300 PM 09/29 38.82N/79.87W

…RITCHIE COUNTY…

HARRISVILLE 0.5 W 0.29 IN 0700 AM 09/29 39.21N/81.06W

PENNSBORO 1.2 ESE 0.25 IN 0700 AM 09/29 39.27N/80.96W

HARRISVILLE 0.15 IN 0429 PM 09/29 39.23N/81.04W

8.5 S CAIRO 0.12 IN 1000 AM 09/29 39.09N/81.13W

1.3 SE ELLENBORO 0.12 IN 1000 AM 09/29 39.25N/81.04W

4.4 N ELLENBORO 0.04 IN 0200 PM 09/29 39.33N/81.08W

…TAYLOR COUNTY…

GRAFTON 0.49 IN 0401 PM 09/29 39.45N/79.94W

1.0 N TYGART LAKE STATE PARK 0.44 IN 0400 PM 09/29 39.31N/80.03W

4.3 W NEWBURG 0.36 IN 0200 PM 09/29 39.40N/79.93W

1.3 E GRAFTON 0.06 IN 0830 AM 09/29 39.34N/79.99W

TYGART LAKE DAM 0.06 IN 0700 AM 09/29 39.31N/80.03W

…TUCKER COUNTY…

3.0 S CANAAN HGTS 0.60 IN 0400 PM 09/29 39.06N/79.41W

2.0 N PARSONS 0.46 IN 0300 PM 09/29 39.12N/79.68W

2.6 NE HENDRICKS 0.40 IN 0400 PM 09/29 39.11N/79.60W

7.3 S ROWLESBURG 0.40 IN 0400 PM 09/29 39.25N/79.64W

3.4 NW THOMAS 0.36 IN 0400 PM 09/29 39.19N/79.52W

9 N PARSONS 0.34 IN 1245 PM 09/29 39.22N/79.67W

DAVIS 0.11 IN 0700 AM 09/29 39.10N/79.43W

PARSONS 3 SE 0.10 IN 0700 AM 09/29 39.07N/79.63W

3 S CANAAN HGTS 0.03 IN 0900 AM 09/29 39.06N/79.44W

…TYLER COUNTY…

CONAWAY LAKE 0.22 IN 0316 PM 09/29 39.45N/80.87W

5.8 SW JACKSONBURG 0.20 IN 0800 AM 09/29 39.45N/80.68W

MIDDLEBOURNE 3 ESE 0.15 IN 0630 AM 09/29 39.47N/80.86W

MIDDLEBOURNE 3.2 ESE 0.15 IN 0630 AM 09/29 39.47N/80.86W

2.5 E MIDDLEBOURNE 0.12 IN 0800 AM 09/29 39.51N/80.87W

…UPSHUR COUNTY…

0.7 SE BUCKHANNON 0.45 IN 0300 PM 09/29 38.98N/80.22W

ADRIAN 0.45 IN 0401 PM 09/29 38.91N/80.27W

2.3 NE ROCK CAVE 0.25 IN 0815 AM 09/29 38.86N/80.31W

BUCKHANNON 5.2 E 0.19 IN 0700 AM 09/29 38.98N/80.13W

…WEBSTER COUNTY…

5.6 W HOLLY RIVER STATE 0.52 IN 0245 PM 09/29 38.69N/80.43W

7.4 SE COWEN 0.35 IN 1130 AM 09/29 38.35N/80.44W

4.0 SW HOLLY RIVER STATE 0.27 IN 0730 AM 09/29 38.62N/80.38W

7.3 W HOLLY RIVER STATE 0.23 IN 0200 PM 09/29 38.64N/80.47W

9.3 NW WEBSTER SPRINGS 0.10 IN 1115 AM 09/29 38.60N/80.49W

…WETZEL COUNTY…

3.2 S SMITHFIELD 0.36 IN 1200 PM 09/29 39.45N/80.55W

1 SE HUNDRED 0.30 IN 0300 PM 09/29 39.67N/80.44W

NEW MARTINSVILLE 0.20 IN 0401 PM 09/29 39.65N/80.74W

NEW MARTINSVILLE 6.5 E 0.17 IN 0800 AM 09/29 39.65N/80.74W

HUNDRED 0.16 IN 0800 AM 09/29 39.69N/80.46W

5 E NEW MARTINSVILLE 0.12 IN 1200 PM 09/29 39.65N/80.77W

…WOOD COUNTY…

WALKER 2.1 SW 0.24 IN 0700 AM 09/29 39.16N/81.41W

OHIO RIVER 0.19 IN 0400 PM 09/29 39.12N/81.74W

PARKERSBURG 0.18 IN 0401 PM 09/29 39.24N/81.53W

PARKERSBURG AIRPORT 0.17 IN 0353 PM 09/29 39.35N/81.42W

DAVISVILLE 3.8 NE 0.17 IN 0700 AM 09/29 39.23N/81.44W

VIENNA 1.3 NE 0.17 IN 0710 AM 09/29 39.34N/81.52W

PARKERSBURG 0.14 IN 0429 PM 09/29 39.28N/81.55W

9.2 S MINERALWELLS 0.12 IN 0400 PM 09/29 39.05N/81.55W

4.6 S WASHINGTON 0.12 IN 0400 PM 09/29 39.17N/81.67W

1.4 NW PARKERSBURG 0.10 IN 0400 PM 09/29 39.28N/81.56W

…MARYLAND…

…GARRETT COUNTY…

5 WNW FROSTBURG 0.73 IN 0405 PM 09/29 39.69N/79.01W

KITZMILLER 0.71 IN 0215 PM 09/29 39.39N/79.18W

SWANTON 0.62 IN 0400 PM 09/29 39.50N/79.27W

5 NE DEER PARK 0.59 IN 0405 PM 09/29 39.49N/79.26W

MOUNTAIN LAKE PARK 0.46 IN 0405 PM 09/29 39.40N/79.39W

1.4 NW OAKLAND 0.45 IN 0300 PM 09/29 39.42N/79.42W

4.0 NW WARNOCKS 0.38 IN 0300 PM 09/29 39.51N/79.14W

KITZMILLER 0.18 IN 0405 PM 09/29 39.39N/79.19W

4 SW MC HENRY 0.10 IN 0700 AM 09/29 39.52N/79.41W

5 SSE MCHENRY 0.04 IN 0800 AM 09/29 39.49N/79.32W

4 E ACCIDENT 0.02 IN 0700 AM 09/29 39.62N/79.25W

0 E MOUNTAIN LAKE PARK 0.02 IN 0600 AM 09/29 39.40N/79.37W

More rain is continuing to move through north-central West Virginia into Wednesday.

Showers will linger overnight with patchy fog into Wednesday morning. Skies will clear throughout Wednesday into the afternoon with breezy and sunny conditions by mid-afternoon.

More shower chances are possible overnight Wednesday night into Thursday and Thursday night into Friday.

