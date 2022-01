Snow totals as of Monday night in north-central West Virginia

CLARKSBURG, W.Va. – Snow has been falling since Sunday night across north-central West Virginia.

Here’s a look at viewer reports sent in to WBOY 12News as well as the National Weather Service offices in Charleston and Pittsburgh.

Alisa Lively, West Virginia Wesleyan College in Buckhannon

...BARBOUR COUNTY... 4 W JUNIOR 9.0 IN 0946 PM 01/17 PHILIPPI 7.0 IN 0923 AM 01/17 BROADCAST MEDIA ...BRAXTON COUNTY... 5 WSW GASSAWAY 5.0 IN 1225 PM 01/17 PUBLIC ...DODDRIDGE COUNTY... 7 NE WEST UNION 6.5 IN 0930 AM 01/17 PUBLIC 5 NNE AUBURN 6.3 IN 0754 PM 01/17 PUBLIC CENTER POINT 2.2 NNW 5.7 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS 9 NNW SALEM 5.0 IN 0137 PM 01/17 PUBLIC WEST UNION 5.0 IN 0630 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS ...GILMER COUNTY... 7 NNE SAND FORK 8.0 IN 0100 PM 01/17 PUBLIC 7 WNW GLENVILLE 6.5 IN 0135 PM 01/17 PUBLIC SAND FORK 6.3 IN 1030 AM 01/17 PUBLIC GLENVILLE 6.0 IN 0747 AM 01/17 ...HARRISON COUNTY... WEST MILFORD 5.7 IN 0135 PM 01/17 PUBLIC 2 ENE SALEM 5.0 IN 0800 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS 2 W CLARKSBURG 4.0 IN 0925 AM 01/17 PUBLIC 1 WSW BRIDGEPORT 3.7 IN 0740 AM 01/17 LOST CREEK 1.3 NW 3.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS ...LEWIS COUNTY... 2 NE WESTON 7.0 IN 1053 AM 01/17 1 E WESTON 3.5 IN 0142 PM 01/17 STONEWALL JACKSON 3.0 IN 0800 AM 01/17 COOP

...MARION COUNTY... FAIRMONT 7.0 138 PM 1/17 TRAINED SPOTTER FARMINGTON 5.5 125 PM 1/17 PUBLIC 2 E BOOTHSVILLE 3.8 830 AM 1/17 FACEBOOK RIVESVILLE 3.5 125 PM 1/17 PUBLIC ...MONONGALIA COUNTY... 1 SW CHEAT NECK 6.0 125 PM 1/17 PUBLIC CHEAT LAKE 6.0 324 PM 1/17 PUBLIC GRANVILLE 4.0 130 PM 1/17 PUBLIC ...PLEASANTS COUNTY... 2 SSE SAINT MARYS 8.0 IN 1024 AM 01/17 PUBLIC 8 SSE FRIENDLY 8.0 IN 0830 AM 01/17 PUBLIC 5 SSE FRIENDLY 8.0 IN 0745 AM 01/17 BROADCAST MEDIA 1 SSW SAINT MARYS 7.0 IN 0630 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS ...POCAHONTAS COUNTY... 5 ESE MARLINTON 15.0 IN 0600 PM 01/17 PUBLIC SNOWSHOE 14.0 IN 0222 PM 01/17 PUBLIC 6 NNW MARLINTON 14.0 IN 0918 AM 01/17 PUBLIC DURBIN 11.5 IN 0400 PM 01/17 PUBLIC MARLINTON 9.0 IN 0918 AM 01/17 PUBLIC CASS 3.7 SW 7.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS ...PRESTON COUNTY... SALEM 12.0 730 AM 1/17 TRAINED SPOTTER ALPINE LAKE 11.0 511 PM 1/17 BROADCAST MEDIA

...RANDOLPH COUNTY... HUTTONSVILLE 8.0 IN 0720 PM 01/17 PUBLIC 1 NE ELKINS 6.8 IN 0700 PM 01/17 CO-OP OBSERVER 7 E HOLLY RIVER STATE 4.5 IN 0900 AM 01/17 PUBLIC ...RITCHIE COUNTY... 1 W PENNSBORO 6.0 IN 1021 AM 01/17 PUBLIC PENNSBORO 1.2 ESE 6.0 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS HARRISVILLE 5.8 IN 1215 PM 01/17 PUBLIC ELLENBORO 5.5 IN 0630 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS 3 NNW ELLENBORO 4.6 IN 0630 AM 01/17 PUBLIC

Trenton Abraham, Taylor County

...TAYLOR COUNTY... 2 NW TYGART LAKE STATE PARK 6.0 IN 1015 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS TYGART LAKE 3.1 IN 0700 AM 01/17 COOP ...TYLER COUNTY... MIDDLEBOURNE 5.5 IN 1139 AM 01/17 PUBLIC 4 SW MIDDLEBOURNE 5.0 IN 0800 AM 01/17 TRAINED SPOTTER MIDDLEBOURNE 3.2 ESE 4.9 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS 4 S MIDDLEBOURNE 4.5 IN 0700 AM 01/17 PUBLIC ...TUCKER COUNTY... DAVIS 8.8 655 AM 1/17 CO-OP OBSERVER ...UPSHUR COUNTY... 7 WNW WOMELSDORF (COALTON) 10.0 IN 0730 PM 01/17 PUBLIC 5 ESE BUCKHANNON 7.0 IN 0232 PM 01/17 PUBLIC BUCKHANNON 6.5 IN 1000 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

John Duke, Upshur County

...WETZEL COUNTY... NEW MARTINSVILLE 5.0 1011 AM 1/17 FACEBOOK ...WIRT COUNTY... 7 ENE ELIZABETH 10.0 IN 1007 AM 01/17 7 WSW ELIZABETH 9.5 IN 1027 AM 01/17 PUBLIC ELIZABETH 8.0 IN 0630 AM 01/17 DEPT OF HIGHWAYS 2 SSW ELIZABETH 6.0 IN 0925 AM 01/17 PUBLIC ...WOOD COUNTY... 1 N WASHINGTON 11.5 IN 0300 PM 01/17 PUBLIC BOAZ 11.0 IN 1014 AM 01/17 10 W ELIZABETH 11.0 IN 1000 AM 01/17 PUBLIC NORTH HILLS 11.0 IN 0800 AM 01/17 PUBLIC 1 NNE VIENNA 10.5 IN 0930 AM 01/17 PARKERSBURG 10.3 IN 1120 AM 01/17 PUBLIC BLENNERHASSETT 10.0 IN 0151 PM 01/17 2 N PARKERSBURG 10.0 IN 1144 AM 01/17 VIENNA 10.0 IN 1100 AM 01/17 3 SSW PARKERSBURG 10.0 IN 1022 AM 01/17 PUBLIC 2 NNE MINERAL WELLS 10.0 IN 1000 AM 01/17 PUBLIC 1 SSW LUBECK 9.5 IN 1014 AM 01/17 PUBLIC 7 SSW WASHINGTON 9.5 IN 1008 AM 01/17 WILLIAMSTOWN 9.5 IN 1007 AM 01/17 1 SSW LUBECK 9.3 IN 1238 PM 01/17 1 WSW MINERAL WELLS 9.1 IN 1118 AM 01/17 7 S WASHINGTON 9.1 IN 1021 AM 01/17 PUBLIC 2 NE PARKERSBURG 9.0 IN 1203 PM 01/17 2 SSE WILLIAMSTOWN 9.0 IN 1104 AM 01/17 1 SSE VIENNA 9.0 IN 0900 AM 01/17 PUBLIC 4 SE BOAZ 8.5 IN 1007 AM 01/17 5 SSW LUBECK 8.0 IN 1125 AM 01/17 7 ENE MINERAL WELLS 8.0 IN 1016 AM 01/17 1 SSE VIENNA 8.0 IN 1010 AM 01/17 WALKER 2.1 SW 7.9 IN 1020 AM 01/17 COCORAHS 4 E MINERAL WELLS 7.5 IN 0210 PM 01/17

Sherri Ball, Preston County

If you have more weather reports you would like to send in, please email them to weather@wboy.com.