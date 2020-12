SNOW TOTALS: December 1st snowstorm

CLARKSBURG, W.Va. – Winter has come to north-central West Virginia with snow beginning late Monday night and ending Wednesday morning.

Snowfall analysis of the Pittsburgh area including part of north-central West Virginia via NWS Pittsburgh

Our entire region saw areas of snow from the lowlands along the I-79 corridor to the mountaintops above 3,000 feet in elevation.

48 hour snowfall estimate ending 7 am 12/2/2020 from National Operational Hydrologic Remote Sensing Center via NWS Charleston

Here are the latest snowfall totals from the November 30th through December 2nd winter storm across our area:

...BARBOUR COUNTY... 3 W JUNIOR 6.0 735 PM 12/01 BROADCAST MEDIA PHILIPPI 4.4 700 PM 12/01 SOCIAL MEDIA JUNIOR 4.0 905 PM 12/01 BROADCAST MEDIA ...BRAXTON COUNTY... 4 NW FLATWOODS 4.0 334 PM 12/01 BROADCAST MEDIA GASSAWAY 3.0 700 AM 12/02 COOP ...DODDRIDGE COUNTY... WEST UNION 5.9 NE 7.0 700 AM 12/02 COCORAHS CENTER POINT 2.2 NNW 6.4 700 AM 12/02 COCORAHS WEST UNION 5.0 1024 AM 12/02 EMERGENCY MNGR WEST UNION 2.9 SE 4.0 730 AM 12/02 COCORAHS ...GARRETT COUNTY... MCHENRY 1 S 11.5 728 AM 12/02 TRAINED SPOTTER DEER PARK 5 NE 10.0 700 AM 12/02 PUBLIC GRANTSVILLE 5 W 9.8 127 PM 12/02 DEPT OF HIGHWAYS MCHENRY 5 SSE 8.5 800 AM 12/02 COCORAHS MOUNTAIN LAKE PARK 8.5 600 AM 12/02 COCORAHS MCHENRY 4 SW 7.0 700 AM 12/02 CO-OP OBSERVER WARNOCKS 4 NW 1.0 700 AM 12/02 HADS ...GILMER COUNTY... 9 SW CEDAR CREEK ST PK 3.8 610 AM 12/02 COOP 6 W GLENVILLE 3.5 700 AM 12/01 COCORAHS 9 E ARNOLDSBURG 2.3 715 AM 12/01 CO-OP OBSERVER GLENVILLE 1.4 510 AM 12/02 COOP ...GRANT COUNTY... BAYARD 9.3 700 AM 12/02 CO-OP OBSERVER MOUNT STORM 2 SSW 5.0 1145 AM 12/02 PUBLIC KLINE GAP 2 ESE 0.5 1021 PM 12/01 TRAINED SPOTTER ...HARRISON COUNTY... CLARKSBURG 5.0 904 PM 12/01 BROADCAST MEDIA BRIDGEPORT 5.0 903 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 1.4 SW CLARKSBURG 4.0 600 AM 12/02 COOP STONEWOOD 4.0 541 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 1 W BRIDGEPORT 4.0 507 PM 12/01 BROADCAST MEDIA LOST CREEK 4.0 328 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 8 WNW LUMBERPORT 3.5 331 PM 12/01 BROADCAST MEDIA SALEM 3.2 355 PM 12/01 TRAINED SPOTTER ...LEWIS COUNTY... STONEWALL JACKSON ST PK 2.4 700 AM 12/02 COOP WESTON 1.5 717 AM 12/01 BROADCAST MEDIA ...MARION COUNTY... CURTISVILLE 8.0 910 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 2 N RIVESVILLE 6.8 600 AM 12/02 COCORAHS METZ 6.0 908 PM 12/01 BROADCAST MEDIA FAIRMONT 6.0 909 PM 12/01 BROADCAST MEDIA KATY 5.8 747 PM 12/01 BROADCAST MEDIA WHITE HALL 5.0 906 PM 12/01 BROADCAST MEDIA RIVESVILLE 5.0 907 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 1 SSE FAIRMONT 4.5 1200 AM 12/02 CO-OP OBSERVER ...MINERAL COUNTY... KITZMILLER 2 E 4.0 1140 AM 12/02 PUBLIC KEYSER 2 SSW 0.6 700 AM 12/02 CO-OP OBSERVER ...MONONGALIA COUNTY... 6 SW MORGANTOWN 5.9 700 AM 12/02 COCORAHS COOPERS ROCK 5.0 900 AM 12/01 FACEBOOK 1 S PIERPONT 4.0 833 AM 12/01 PUBLIC BROOKHAVEN 4.0 229 PM 12/01 PUBLIC MORGANTOWN 3.9 749 PM 12/01 BROADCAST MEDIA ...PENDLETON COUNTY... SENECA ROCKS T 800 AM 12/02 PUBLIC ...PRESTON COUNTY... 5 NNE TERRA ALTA 13.5 700 AM 12/02 COCORAHS 3 ENE TERRA ALTA 11.1 700 AM 12/02 COCORAHS INDEPENDENCE 10.0 736 PM 12/01 PUBLIC ROWLESBURG 10.0 930 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 1 E KINGWOOD 8.0 700 AM 12/02 COCORAHS BRUCETON MILLS 8.0 906 PM 12/01 BROADCAST MEDIA VALLEY POINT 8.0 908 PM 12/01 BROADCAST MEDIA TERRA ALTA 6.0 909 PM 12/01 BROADCAST MEDIA ...POCAHONTAS COUNTY... 0.7 S SNOWSHOE 7.0 600 AM 12/02 COOP 3.3 E DURBIN 1.5 730 AM 12/02 COOP 3NE FROST 0.9 625 AM 12/02 COOP CASS 3.7 SW 0.6 700 AM 12/02 COCORAHS 3.4 SW MARLINTON 0.5 700 AM 12/02 COOP ...RANDOLPH COUNTY... DAVIS AND ELKINS COLLEGE 5.0 700 AM 12/02 COOP ELKINS 5.0 100 AM 12/02 NWS OBS ...RITCHIE COUNTY... PENNSBORO 1.2 ESE 6.0 700 AM 12/02 COCORAHS HARRISVILLE 4.0 900 AM 12/02 COOP ...TAYLOR COUNTY... GRAFTON 7.0 904 PM 12/01 BROADCAST MEDIA TYGART LAKE DAM 4.7 700 AM 12/02 COOP ...TUCKER COUNTY... 3 S CANAAN HGTS 11.8 900 AM 12/02 CO-OP OBSERVER DAVIS 9.7 700 AM 12/02 CO-OP OBSERVER CANAAN VALLEY-NATURE 7.6 745 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 3 SE DAVIS 7.2 700 PM 12/01 CO-OP OBSERVER 3 SE PARSONS 5.0 700 AM 12/02 CO-OP OBSERVER ...TYLER COUNTY... MIDDLEBOURNE 3.2 ESE 4.4 700 AM 12/02 COOP ...UPSHUR COUNTY... ELLAMORE 7.5 800 AM 12/02 BROADCAST MEDIA 4 SW AUDRA STATE PARK 6.0 338 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 0.7 SE BUCKHANNON 5.5 700 AM 12/02 COOP 2.3 NE ROCK CAVE 5.1 820 AM 12/02 COOP ROCK CAVE 5.0 903 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 4 WSW AUDRA STATE PARK 5.0 733 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 6 SSE BUCKHANNON 5.0 311 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 4 NNE ROCK CAVE 5.0 310 PM 12/01 BROADCAST MEDIA 2 S BUCKHANNON 4.0 330 PM 12/01 BROADCAST MEDIA ...WEBSTER COUNTY... 4.0 SW HOLLY RIVER ST PK 8.3 710 AM 12/02 COOP ...WETZEL COUNTY... 7 E NEW MARTINSVILLE 6.5 800 AM 12/02 COCORAHS HUNDRED 4.0 747 PM 12/01 BROADCAST MEDIA

