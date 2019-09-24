Snowbird visits Rock Cave Elementary

ROCK CAVE, W.Va. – Snowbird visited Rock Cave Elementary on Tuesday to recognize the school’s top readers.
The students who were recognized are listed below:
Kindergarten: Elaina Jones and Lawson Bickel
First Grade: Owen Talbott, Clay Hawkins, Krista Collins, Brooklyn Collins, Felix Flannery
Second Grade: Riley Hanline, Baileigh Shaw, Hannah Tolliver, Tayden Swindler, Abagale Gillum
Third Grade: Kaden Hawkins, Wesley Smith, Sadie Wilt
Fourth Grade: Alyena McIe, Leah Collins, Kaylee Fisher, Autumn Woodson, Kendra Alderman
Fifth Grade: Roree Louk, Noah Gillum