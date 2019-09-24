Snowbird visits Rock Cave Elementary

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ROCK CAVE, W.Va. – Snowbird visited Rock Cave Elementary on Tuesday to recognize the school’s top readers.

The students who were recognized are listed below:

Kindergarten: Elaina Jones and Lawson Bickel

First Grade: Owen Talbott, Clay Hawkins, Krista Collins, Brooklyn Collins, Felix Flannery

Second Grade: Riley Hanline, Baileigh Shaw, Hannah Tolliver, Tayden Swindler, Abagale Gillum

Third Grade: Kaden Hawkins, Wesley Smith, Sadie Wilt

Fourth Grade: Alyena McIe, Leah Collins, Kaylee Fisher, Autumn Woodson, Kendra Alderman

Fifth Grade: Roree Louk, Noah Gillum

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